Mail.ru Group запустит бесплатную академию по анализу данных и машинному обучению

Академия больших данных MADE рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание дополнить и систематизировать свои знания.

Mail.ru Group открывает новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE. В академии IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Программа разработана экспертами из научного мира и индустрии, а также специалистами из Mail.ru Group. В академию смогут попасть те, кто успешно пройдет вступительный отбор. Заявки принимаются до 1 августа на сайте проекта.

Слушатели Академии больших данных MADE научатся разрабатывать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, освоят прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, компьютерное зрение и распознавание речи и другие области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта. Слушатели курсов не только освоят теорию, но и будут решать реальные задачи проектов Mail.ru Group. Лучшим выпускникам предложат работу в компании.

Менторы и преподаватели академии — эксперты Mail.ru Group и педагоги ведущих технических вузов. Обучение стартует 7 сентября и продлится три семестра. Учеба будет занимать 15–20 часов в неделю. Заниматься можно очно на базе НИТУ «МИСиС» или дистанционно. Слушатели, выбравшие удаленный формат, смогут смотреть видеозаписи и трансляции лекций из любой точки мира.

Академия больших данных MADE рассчитана на специалистов, у которых есть 1-3 года опыта работы и желание дополнить и систематизировать свои знания, быстрее вырасти в профессии или освоить новую. Обучение бесплатное, но участникам необходимо успешно пройти вступительные испытания. Со 2 по 23 августа претендентам предстоит справиться с онлайн-тестами по математике и программированию (потребуются знание высшей математики и навыки программирования на С++, Java или Python), принять участие в соревновании по машинному обучению и пройти онлайн-собеседование.

«Программа в MADE отличается от привычных академических программ. Мы разработали ее на основе самых востребованных у работодателей компетенций, тем самым сократили программу до полутора лет обучения по сравнению с аналогичными курсами. Вся теория здесь подкреплена практическим материалом и рассчитана на применение в реальных кейсах. Мощная команда, проектная работа с менторами из компании, прямая связь с ведущими преподавателями российских вузов и практиками из индустрии — все это делает MADE лидером в подготовке специалистов в области Data Science, Machine Learning и Big Data», — отметил Илья Макаров, программный директор Академии больших данных MADE.