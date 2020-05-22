Острые вопросы электронного здравоохранения будут решаться системно

Подготовка дорожной карты по решению проблемных вопросов электронного здравоохранения ведется с осени 2019 года.

Сегодня перед государством и медицинским бизнес-сообществом остро стоят вопросы интеграции медицинских информационных систем, выписки электронных рецептов, прозрачности денежных потоков, сохранности персональных данных, электронного паспорта здоровья, хранения «тяжелых» файлов и пр. Пандемия тоже внесла свои коррективы в подготовку проекта дорожной карты. Вопросы мониторинга соблюдения санитарных норм предприятиями предлагается отражать в электронном санитарном паспорте, передает Atameken.kz.

«Мы сформировали семь важных разделов: архитектура платформы; обмен и защита персональных данных; улучшение бизнес-процессов и изменения в НПА; вопросы обязательного медицинского страхования; вопросы телемедицины; взаимодействие с аптечными сетями и другими организациями; электронный паспорт здоровья; санитарный паспорт. В каждом прописали мероприятия с четкими сроками и KPI. На наш взгляд, получился серьезный план. Если мы объединим усилия всех игроков в его реализации, внедрение сервисов, удобных как для пациентов, так и для врачей, пойдет намного быстрее», — отметила заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

По мнению руководителя компании «МедЭлемент» Виталия Ермоленко, в первую очередь необходимо навести порядок в менеджменте, а также упорядочить нормативно-правовые акты, в частности — требования к МИСам.

«Я бы выделил длительно не решаемые проблемы. Первое — вопрос понятной архитектуры платформы. С 2013 года работа буксует, количество порталов не уменьшилось, единое ядро не заработало. При этом сейчас появляются новые решения и запросы от рынка. Второе — вопросы нормативной базы и регламенты, связанные с обменом данными и требованиями к МИС, также не решены. Эти вопросы тормозят развитие электронного здравоохранения», — отметил Виталий Ермоленко.

Председатель правления ТОО «Медикер» Айгуль Сегизбаева отметила, что ни одна система не удовлетворяет все запросы медорганизаций. В связи с чем учреждения вынуждены использовать одновременно несколько МИСов, и, соответственно, платить нескольким организациям: «Мы все очень надеемся на интеграцию, которая позволит блоки из разных систем аккумулировать. Нам необходим четкий KPI, сроки и распределение обязанностей».

Председатель ТОО «ЦИТ ДАМУ» Наталья Киль предложила стандартизировать бизнес-процессы организаций. По мнению спикера, это покажет упущения и коллизии при интеграции и разработке МИС: «Три блока: архитектура, нормативно-правовое направление и безопасность данных. Именно на них необходимо в первую очередь сосредоточиться. Мы должны иметь четкое представление о той цели, к которой мы идем. Хочу подчеркнуть, что нам необходим поэтапный вывод из эксплуатации порталов здравоохранения, которые созданы на базе документов, а не первичных данных больных».

В свою очередь, Юлия Якупбаева заострила внимание на необходимости разработки санпаспортов: «В рамках проекта дорожной карты мы предусмотрели создание электронного паспорта здоровья для предприятий. Санитарный паспорт упорядочит мониторинг соблюдения санитарных норм, проверок, жалоб и т. д. С другой стороны, потребители и уполномоченные органы будут видеть, что компания безопасна с точки зрения СЭС».

Предложение поддержал вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев. По словам спикера, уже сейчас казахстанское IT-сообщество ведет обсуждение по архитектуре СЭС: «Все ждут второй волны эпидемии к осени. Мы работу начали и хотим быть готовыми, безболезненно подойти к этому периоду».

Директор ТОО «Салауатты Астана» Лейла Ишбаева добавила, что COVID-19 показал несогласованность госструктур и сложности в передаче данных между ведомствами: «Было сложно получить списки о лицах, которые пересекли границу. Также пандемия показала, что с цифровой точки зрения мы оказались не готовы к карантину. К примеру, в самолетах раздавали анкеты, результаты которых вручную вносили медработники. Мы теряем человеко-часы на ввод данных с бумажных носителей и теряем валидность полученных данных».

Кроме того, по словам спикера, нормативные акты не успевают за технологиями: «Это касается телемедицины. В январе столкнулась с ситуацией, когда привезенные для диагностики девайсы не получалось зарегистрировать. Просто нет НПА, где указано, необходима регистрация или нет».

Резюмируя, Юлия Якупбаева предложила оперативно доработать предложения совместно с минздравом и подписать дорожную карту.

«Предложенный вариант проекта дорожной карты актуален, и озвученные предложения имеют место быть. Сейчас мы в рабочем порядке отработаем детали и выйдем на подписание дорожной карты на следующей неделе», — отметил Олжас Абишев.