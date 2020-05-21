В ЕАЭС создают единую базу данных угнанных автомобилей

Страны-участницы ЕАЭС создают единую базу, чтобы украденные автомобили не были легализованы на территории той страны, куда они были угнаны.

Только 30% угнанных в Казахстане автомобилей возвращается владельцам. Об этом на пленарном заседании мажилиса сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По информации министра, протоколы в соглашение между государствами-участниками СНГ об обнаружении преступлений с угнанными автомобилями и возврате автомобилей были подписаны министерствами внутренних дел Казахстана, России, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана и Молдовы. Теперь на территории стран-участниц ЕАЭС (Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан) создадут единую базу данных по угнанным автомобилям, чтобы оперативно проводить поиски и возвращение транспорта законным владельцам, передает Sputnik.

С 1993 года из всего количества более 75 тысяч украденных и угнанных в Казахстане автомашин найдены 14,5 тысячи. Глава МВД пояснил, что, несмотря на рост числа автомобилей в Казахстане, за последние пять лет удалось снизить количество угонов и краж автотранспорта на 30%, а также увеличить раскрываемость преступлений.

«У нас очень тесные взаимоотношения между министерствами внутренних дел, мы проводим совместные оперативные мероприятия. И когда обнаруживается автотранспорт, самая главная наша цель, чтобы данное автотранспортное средство не было легализовано на территории той страны, куда оно угнано. Мы создаем единую информационную базу, пока среди пяти государств-участников ЕАЭС», — сообщил глава МВД Казахстана.

Законопроектом «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года» вносится изменение о сроке запроса. На выполнение запроса будет дан один месяц. При этом стороне, получившей запрос, необходимо иметь четкую причину отказа в непредоставлении информации по нему.

Кроме того, протокол предоставляет информацию о транспортных средствах, пострадавших от дорожных, пожарных и стихийных бедствий, об обмене информацией с таможней и местонахождении транспортного средства без запроса в течение года. Мажилис одобрил законопроект по борьбе с хищениями автотранспортных средств на территории СНГ.