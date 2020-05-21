У РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК новый директор

Им назначен Жүнісбек Аскар Рахымбайұлы.

Жүнісбек Аскар Рахымбайұлы окончил Казахстанский государственный университет им. С. М. Кирова, факультет механики и прикладной математики. Свою трудовую деятельность начал в качестве учителя математики и информатики Кугалинской средней школы Алматинской области. В разные годы занимал руководящие должности по направлению защиты информации и профилактики киберпреступлений. С 2013 года занимал должность первого заместителя директора РГП «Государственная техническая служба».

Имеет диплом УМЦНИТ ФАСПСИ г. Москва (Обеспечение безопасности компьютерных систем). Жүнісбек Аскар Рахымбайұлы за достигнутые положительные результаты неоднократно поощрялся ведомственными и правительственными наградами, различными международными грамотами и дипломами, имеет государственную медаль «Ерен еңбегі үшін».