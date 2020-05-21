Для этого будет использовано несколько платформ и сервисов.

В Казахстане итоговая аттестация и дипломные проекты будут приниматься онлайн в связи с карантином. Как сообщили в столичном акимате, для этого будут использоваться платформы Microsoft teems, АИС «Platonus», а также сервисы ZOOM и Google class room. Кроме того, все экзамены будут записываться на видео, передает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-секретарь управления образования Нур-Султана Алтынай Зарлыккызы, для обеспечения качества дистанционного обучения управлением проводился мониторинг на предмет обеспечения компьютерами и интернетом учащихся и педагогов.

«По итогам мониторинга столичное управление образования предоставило во временное пользование 7 118 компьютеров, находящихся на балансе школ, 6 500 учащимся из малообеспеченных семей и 618 педагогам. Кроме того, приобретены 2 613 ноутбуков, а также 5 200 флеш-карт для обеспечения доступа к интернету», — отметила Зарлыккызы.

Между тем, продолжила она, в нынешнем учебном году в столичных колледжах обучаются 6 605 студентов, из которых по государственному заказу — 3 787. Все студенты и преподаватели колледжей обеспечены необходимой техникой: компьютерами, флеш-картами, а также Wi-Fi-роутерами.