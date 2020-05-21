Китай поддержит технологические стартапы Казахстана

Китайский технологический и научный парк Zhongguancun уже тесно сотрудничает с такими странами, как Япония, Украина, Австралия, Германия, Сербия, Непал, Швейцария, Франция, Россия и Канада.

Соответствующий меморандум был подписан с китайским технологическим и научным парком Zhongguancun (Китайская кремниевая долина) и Astana Hub в рамках работы по международному сотрудничеству со странами-участницами ШОС.

Стороны надеются, что заключение меморандума внесет вклад в развитие экосистемы Казахстана, что поможет продвигать казахстанские инновационные стартапы на международной арене путем взаимодействия и координации проектов. Более того, Zhongguancun в рамках своей программы международного развития (Overseas Station Program) выступил с предложением открыть представительство на территории Технопарка Astana Hub. Это позволит выступать дополнительным двигателем для стимулирования развития иностранных клиентов, а также стать агентством по содействию развитию отечественных высокотехнологичных предприятий.