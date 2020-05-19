BeeTV удвоил количество бесплатных каналов для абонентов

В условиях карантина телесмотрение растет, а зрительские предпочтения меняются.

Зрители в период карантина проводили время за просмотром передач и фильмов в BeeTV в два раза больше в сравнении со среднемесячным показателем. Об этом сообщили представители Beeline накануне запуска пакета TV 60 ТОП, в котором удвоили количество бесплатных каналов для абонентов актуальных тарифных линеек.

Период карантина показал рост просмотра контента BeeTV. При этом на 30% увеличился трафик при просмотре телевизионных каналов и на 20% — фильмов и сериалов в разделе «Видео по запросу». Рост обусловлен не только большим количеством свободного времени казахстанцев в карантине, но и бесплатным доступом к Топ 30 новостных и развлекательных каналов в период ЧП. Теперь у зрителей есть возможность смотреть бесплатно в два раза больше каналов в приложении BeeTV. Опция автоматически включается у всех абонентов тарифов «Яркий», «Анлим», «Двойной Безлимит» и «Выгодный Микс». В пакете — ТОП 60 самых популярных каналов, включая «Первый канал Евразия», Euronews, «ТНТ», «СТС kids», NatGeoWild и другие. Для просмотра достаточно скачать мобильное приложение BeeTV на свой смартфон или планшет.

«Телесмотрение выросло, более того, мы наблюдали, как в этот период менялись тренды. Например, интерес к спортивным каналам по понятным причинам снизился, а передачи для семейного просмотра поднялись в топе. Для нас новые условия стали возможностью пересмотреть пакеты и разработать новые еще более интересные предложения для зрителей. Например — бесплатный пакет из 60 рейтинговых каналов, чтобы доступ к информации и развлекательному контенту перешел на новый уровень», — отметил Сергей Лещенко, руководитель службы по развитию медиа-бизнеса Beeline Казахстан.

Напомним, Beeline на время ЧП в связи с пандемией коронавируса открыл для клиентов «TV Интернет Дома» полный ТВ пакет без дополнительной платы. Пользователям пакетов «TV 90» и «TV 100+» стали доступны 177 телеканалов услуги «ТV Интернет Дома» и ТОП 30 новостных и развлекательных каналов в BeeTV без расхода трафика.