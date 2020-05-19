Подведены итоги Mobile Blockbuster Film Festival

Короткометражка «История одной маски» стала победителем Фестиваля мобильного кино.

В Казахстане прошел Фестиваль-конкурс мобильного кино — Mobile Blockbuster Film Festival, организованный продюсерским центром MBff при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. За месяц проведения конкурса в оргкомитет поступило 34 работы в девяти номинациях. Все творческие проекты объединила тема масок — медицинские, театральные и социальные, т. е. роли, которые играют люди в обществе.

«В условиях самоизоляции мы хотели объединить людей в онлайн-пространстве и помочь им раскрыть свой творческий потенциал. Мы увидели, что наши участники, направив свою энергию в созидательное русло, смогли задуматься о том, что даже в условиях ограниченного передвижения можно создать качественный локальный контент, который навсегда останется в сердце и памяти зрителя», — отметил Митя Байназаров, идейный вдохновитель Mobile Blockbuster Film Festival.

Перед членами жюри стоял нелегкий выбор, ведь многие участники проявили не только творческий взгляд на тему «Маски», но и профессиональный подход, продумав сценарий и режиссуру, подобрав актеров, а также, в некоторых случаях, организовав целую съемочную команду. Но, как отметили члены конкурсной комиссии, любая работа должна вызывать, прежде всего, эмоцию. Этот фактор и стал определяющим для выбора победителей.

Лучшим фильмом стала работа под названием «История одной маски». Ее автор, Райбек Сагадатов, является магистрантом и сотрудником АРГУ им. Жубанова.

«Мы нацелились на победу, очень хотели выиграть. Мы предположили, что многие будут снимать на тему медицинских масок, поэтому выбрали направление социальных, что сложнее показать через действия. Также решили сохранить интригу таким образом, чтобы зритель досмотрел до конца и задался вопросом „Что авторы хотят сказать этим“? Мы видели очень много положительных и одобряющих комментариев на YouTube-канале к нашему ролику», — поделился Райбек Сагадатов.

Автор короткометражки также рассказал, что съемки заняли две недели. Команда работала удаленно, и это вызвало определенные неудобства. Однако желание победить и продемонстрировать свою идею организовало команду, чтобы в условиях карантина создать интересный проект.

«В нашей команде — студенты и рабочая молодежь. Видеосъемка — это наше хобби. Но съемка на смартфон — это наш первый ролик. До этого мы знали, конечно, что можно снимать на смартфон, но целенаправленно этим не занимались. Этот конкурс открыл для нас новые возможности. Мы и дальше планируем снимать и развиваться в этом направлении, тем более, у нас есть идеи и хорошая команда», — добавил Райбек Сагадатов.

Победители Mobile Blockbuster Film Festival:

1. People’s Choice — «Два сапога — пара». Авторы: Останкова Вера, Лариса Стародубцева.

2. Лучший сценарий — «Балалык Шак». Авторы: Мурат Махан. Актеры: Ернар Есен, Мағжан Төлеутай, Хантөре Жақып, Ерсұлтан Жақып, Сәбит Берік.

3. Лучший режиссер — «Не факт», группа «Серьезно». Авторы идеи и съемочная команда: Даниил Демидов, Святослав Усевич, Жанара Гавриленко, Анна Суворова, Лера Ким. Режиссер: Лера Ким.

4. Музыкальный клип — «Не факт», группа «Серьезно». Авторы идеи и съемочная команда: Даниил Демидов, Святослав Усевич, Жанара Гавриленко, Анна Суворова, Лера Ким. Режиссер: Лера Ким.

5. Выбор OPPO — «Дневник Волонтеров». Автор: Серікбай Ильяс.

6. Приз жюри — «Он (а)». Автор: Әбілдә Әнуар.

7. Лучшая актриса — «I want to break free». Автор видео: Гольм Мария.

8. Лучший актер — «Маска, рис и гречка». Автор: Курапов Алексей.

9. Лучший фильм в категории L «История одной маски». Автор: Сағадатов Райбек. Актер: Нұрмұхамбет Нұрдәулет. Оператор: Қалдыбек Жүсіпбек. Монтаж: Мұхамбетжан Ердәулет. Свет: Ауесхан Азамат.

Все победители получили ценные и памятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия. С конкурсными работами можно ознакомиться на Youtube-канале A!baika.