Подать обращение в минздрав теперь можно без ЭЦП

В ведомстве запустили виртуальную приемную для упрощения коммуникаций с гражданами.

Вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев сообщил о том, что был улучшен и упрощен сервис по приему электронных обращений. Отныне любые интересующие вопросы в адрес Министерства здравоохранения Республики Казахстан казахстанцы могут задать через виртуальную приемную. Для отправки запроса ЭЦП не требуется.

«Обратная связь с населением помогает государственным органам своевременно реагировать на проблемы отрасли и отслеживать эффективность принимаемых мер и инициатив», — отметил Олжас Абишев.

Чтобы задать вопрос, необходимо указать Ф.И.О., номер телефона, e-mail, затем выбрать категорию и изложить суть вопроса. Вопрос будет зарегистрирован после проверки модератором, а ответ опубликуется на том же сервисе. При этом на указанный e-mail поступит уведомление.