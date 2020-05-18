Фейковый аккаунт Президента появился в Facebook

Президент Казахстана имеет официальные аккаунты лишь в двух социальных сетях — Twitter и Instagram.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали призвал казахстанцев не верить фейковым аккаунтам в Facebook, созданным якобы от имени Касым-Жомарта Токаева. По его словам, глава государства не зарегистрирован в этой соцсети, передает Sputnik.

К пресс-секретарю президента Казахстана обратились с вопросом о том, есть ли у Касым-Жомарта Токаева аккаунт в Facebook или имеющиеся страницы созданы другими пользователями. Берик Уали ответил, что от имени Токаева в соцсетях существует множество поддельных аккаунтов, но верить им нельзя.

«Касым-Жомарт Кемелович зарегистрирован в Twitter и Instagram. Всем страницам, зарегистрированным от имени президента в Facebook, верить нельзя», — заявил он.

Президент Казахстана ведет свою страницу в Twitter с 2011 года, со времен работы в Организации Объединенных Наций. За это время президент опубликовал порядка тысячи постов. В этой соцсети у Президента свыше 158 тысяч подписчиков. В Instagram-аккаунте у Касым-Жомарта Токаева 1,4 миллиона подписчиков, опубликовано 79 постов, начиная с апреля 2019 года.