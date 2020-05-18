В Казахстане создадут новые цифровые специальности в сфере АПК

Это предложение выдвинуто в рамках работы по изменениям государственной программы «Цифровой Казахстан».

15 мая состоялось очередное совещание рабочей группы по направлению «Индустрия 4.0 и точное земледелие» под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева. Возглавляют эту группу Динара Щеглова, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития, Жанат Жахметова, вице-министр энергетики, и Владимир Жуков, руководитель ТОО «НПО „ПЕРСПЕКТИВА“». Всего в составе рабочей группы 42 участника.

На рассмотрение было выдвинуто 10 предложений, которые объединены в семь мероприятий. Среди них — разработка цифровых стандартов для Индустрии 4.0, создание аналитической платформы Smart Industry Management Platform, разработка стимулирующих и регулятивных мер, предоставление налоговых преференций для промышленных предприятий и др.

Одним из ключевых проектов участники назвали «Меры по развитию и увеличению цифровых специалистов в сфере АПК». Основные его задачи — создание «профессий будущего», пересмотр программ обучения по техническим специальностям, а также проведение хакатонов по агропромышленной тематике среди студентов аграрных и IT-вузов.

«Большую работу мы проводим сейчас с международным университетом информационных технологий и с национальным аграрным университетом. Есть модули, когда на базе двух специальностей планируется подготовить специалистов в области IT», — отметил Бернат Алпысбеков, директор департамента госуслуг и цифровизации АПК.

По итогам совещания министр отметил, что цифровизация в базовых отраслях Казахстана необходима, и все озвученные предложения имеют место быть. Напомним, по поручению министра созданы рабочие группы по 12 направлениям. Их участникам предстоит внести предложения по совершенствованию госпрограммы «Цифровой Казахстан».