Авторизацию через QR-код предложили внедрить на всех государственных порталах

Внедрение сервиса авторизации по QR-коду сделает процесс использования ресурсов еще более удобным.

На межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации госуслуг всем государственным органам было рекомендовано предоставить гражданам альтернативную возможность получения услуг на порталах через сканирование QR-кода с помощью мобильного приложения eGov mobile. В настоящее время различные порталы и кабинеты государственных органов используют электронно-цифровую подпись для идентификации гражданина и подписания запросов на получение услуг. Среди них — Кабинет налогоплательщика, Судебный кабинет, Портал государственных закупок и другие. Внедрение сервиса авторизации по QR-коду сделает процесс использования этих ресурсов еще более удобным.

«Сейчас есть смартфоны, которые всегда с собой. Гражданин сможет использовать мобильное приложение eGov mobile как ключ, который будет открывать все государственные порталы. Достаточно будет просто отсканировать с помощью приложения QR-код. Не нужно устанавливать никакой дополнительный софт для использования ЭЦП на компьютере», — отметил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Аналогичный процесс авторизации уже реализован на портале электронного правительства. Гражданин может выбрать «Авторизоваться по QR-коду» и отсканировать появившийся QR-код с помощью мобильного приложения eGov mobile. В июне по такому принципу уже можно будет получать первые электронные услуги, которых нет в самом мобильном приложении.

«На сегодняшний день идет процесс реализации механизма подписания заявок на получение госуслуг посредством считывания QR-кода с помощью мобильного приложения eGov mobile, чтобы предоставить нашим гражданам возможность получать госуслуги еще более удобно», — сообщил Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

Отметим, что заседания межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации государственных услуг проходят регулярно, несколько раз в месяц. В рамках этих встреч государственные органы представляют на обсуждение и защищают новые бизнес-процессы для автоматизации и оптимизации услуг.