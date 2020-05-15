В Казахстане появится спортивная цифровая платформа

Она объединит в себе основные документы, спорт-календари, информацию о составах сборных команд.

Национальную цифровую платформу E-sport намерены внедрить в Казахстане. Проект планируют реализовать в течение четырех лет. Об этом на онлайн-брифинге рассказала министр культуры и спорта, Актоты Раимкулова, передает Kazakh-tv.kz.

«Этот вопрос давно назревал, и сейчас у нас есть уникальная возможность для цифровизации нашей отрасли. Через платформу E-sport общедоступным станут основные документы, спорт- календари, единая спортивная классификация, составы сборных команд, единая электронная база спортсменов и тренеров, судей и так далее», — отметила министр.

Кроме того, глава ведомства подробно рассказала о комплексном плане по развитию физической культуры и массового спорта на 2020–2025 годы. Документ, состоящий из 34 пунктов и пяти основных направлений, предусматривает механизмы поддержки специалистов в области спорта. По прогнозам министерства культуры и спорта РК, к 2025 году доля занимающихся спортом людей в стране достигнет 40%. То есть, эта цифра составит 7,5 млн человек.