Более 400 предложений выдвинуто по «Цифровому Казахстану»

Рабочие группы предлагают внедрить искусственный интеллект в здравоохранении, сформировать пул цифровых амбассадоров и обеспечить импортозамещение для снижения технологической зависимости страны.

Более 400 инициатив по изменению госпрограммы «Цифровой Казахстан» поступило от рабочих групп. Еженедельно под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева проводятся заседания по всем направлениям. В совещаниях принимают участие представители госорганов и квазигосударственного сектора, цифровые CDO, а также руководители крупных IT-компаний. Общее количество участников по всем направлениям составляет около 320 человек.

На каждом заседании министру презентуют планы мероприятий по возможным изменениям. Так, например, руководителями рабочей группы по направлению «Искусственный интеллект» стали вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов и глава фонда искусственного интеллекта Алимжан Есетов. Одно из предложений — внедрить технологии ИИ в сфере здравоохранения. По словам экспертов, это поможет снизить уровень смертности в Казахстане по распространенным болезням, решить проблему с квалификацией врачей и исключить врачебные ошибки.

Направление «Цифровое общество» ведут Аблайхан Оспанов и вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев вместе с директором центра прикладных исследований «Талап» Рахимом Ошакбаевым. Рабочая группа предлагает сформировать пул цифровых амбассадоров гражданского общества и провести исследование «Тайный клиент», чтобы определить уровень качества цифровых технологий в регионах.

32 предложения объединили в восемь мероприятий по направлению развития ИКТ-отрасли, которой занимаются заместитель председателя правления «АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Павел Коктышев и председатель Комитета ИКТ, образования и инноваций Президиума НПП РК Болат Башеев. Ключевой проект касается импортозамещения, цель которого — внести изменения в законодательство РК в части закупа конкурентоспособных отечественных разработок в государственном и квазигосударственном секторах.

«Импортозамещение является ключевым фактором. Оно сможет снизить технологическую зависимость страны. Мы проанализировали текущую ситуацию закупок в центральных госорганах, в бюджетных организациях, которые составляют порядка 25% местного содержания. Исходя из этого, нами было предложено создать программу по замене ранее приобретенного иностранного ПО на отечественное. Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании госкомисии по ЧП, особый порядок государственных закупок, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей, продолжит свое действие до августа текущего года. Максимальное использование отечественных материалов и оборудования будет зафиксировано как приоритетное условие развития бизнеса», — заявил председатель Наблюдательного совета ТОО «Helios Soft» Серик Бутумбаев.

Руководители направления «Развитие инноваций» CEO Prime Source Евгений Щербинин и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Азамат Батыркожа предлагают создать экосистемы и привлечь большое количество вузов, чтобы разместить учебные корпуса для проживания студентов. Обусловлено это тем, что в городе нет возможности расширить вузы, а предприятия терпят нехватку молодых инноваторов и разработчиков. Цель проекта — дать возможность проходить стажировки, акселерации и коммерциализации стартапов.

Все предложения рабочих групп находятся на стадии завершения. Напомним, что государственная программа «Цифровой Казахстан» действует с 2018 года. Совместно с МЦРИАП РК реализацией программы занимаются другие министерства, местные исполнительные органы и национальные компании.