В Казахстане актуализировали Национальную образовательную базу данных

Теперь ее использование управлениями и отделами образования носит обязательный порядок.

Министерство образования и науки завершает работу по обновлению НОБД (Национальной образовательной базы данных). Теперь вся актуальная информация собрана в единой базе, и не нужно тратить время на отправку запросов и получение ответов. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«На многочисленные запросы от госструктур (акиматы, отделы образования, СЭС, отделы полиции, институты повышения квалификации, методкабинеты, НПО и т. д.) тратится большое количество времени и создается бумажная волокита. Вся информация о ребенке, который ходил в детский сад, при переходе в школу автоматически передается в организацию среднего образования. Аналогичная ситуация и при поступлении детей в колледжи и вузы. Все эти данные будут доступны в системе, и руководителям учреждений образования не нужно будет тратить время на ответы», — рассказал министр.

Ранее заполнение базы происходило только два раза в год, осенью и весной. Поэтому все организации были вынуждены запрашивать информацию, которая могла стать неактуальной к концу года. Теперь система обновляется в режиме 24/7. Отныне управлениям и отделам образования запрещено делать запросы в организации образования для получения информации. В министерстве намерены искоренить привычку получения информации «старым способом», не прибегая к базе данных.

«К тем, кто будет игнорировать новые правила, будут применены меры административного и дисциплинарного характера», — добавил Асхат Аймагамбетов.

Акимат, отдел образования или отдел полиции будут иметь свой логин и пароль для доступа к НОБД и без запросов в организации образования напрямую получать необходимую информацию в удобном для себя формате.

«Большая часть информации уже не требует заполнения вручную, а синхронизируется автоматически за счет интеграции НОБД с ГБДФЛ (Государственная база данных „Физические лица“) и другими информационными системами. Достаточно ввести ИИН и Ф. И. О., и вся необходимая информация появляется в базе. Также за счет интеграции НОБД с ГБДФЛ мы исключили больше 800 тыс. случаев дублирования данных детей в школах. Этот факт приобретает особую важность при переходе учреждений образования к подушевому финансированию, ведь один ребенок может быть закреплен только к одной школе», — пояснил спикер.

Он добавил, что база данных надежно защищена от постороннего вмешательства, и будет доступна лишь ограниченной категории сотрудников. Кроме того, в Национальную образовательную базу внедрен открытый модуль — он позволит любому человеку получить детальную информацию о качественном составе педагогов, техническом оснащении, обеспечении учебниками и количестве учащихся любого детсада, школы, колледжа или вуза страны. Будут открыты и сведения по бюджету той или иной организации. Это даст возможность родителям прямо на карте выбрать учебное заведение, получить о нем актуальную и достоверную информацию и сравнить с другими организациями образования.