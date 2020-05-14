В Казахстане будут развивать региональные технопарки

В Astana Hub надеются, что реализация программы даст импульс технопаркам по всему Казахстану.

Astana Hub запустил программу развития региональных партнеров. Таким образом, поддержку получат областные технопарки, акселераторы, инкубаторы и коворкинги. Речь идет не только о передаче знаний и опыта, но и инструментов в виде образовательных курсов, методологии и даже экспертного сопровождения проектов, передает Kazakh-tv.

Это даст региональным партнерам возможность не набивать свои «шишки», а получать советы напрямую от профессионалов. Кроме того, участники программы смогут воспользоваться уникальными льготами — налоговыми преференциями и упрощенным визовым режимом.

«Участники, которые зарегистрированы и подписали с нами договор, получают налоговые преференции: например, НДС — 0%, ИПН-0%. Специальный режим для ввоза иностранной рабочей силы. Это уникальные преференции. И заявка на то, чтобы стать участником, также цифровизирована. Она в открытом доступе онлайн. То есть сидя дома, в регионе, IT- компания, подходящая по параметрам, может отправить заявку бесплатно. Дистанционно члены совета рассмотрят ее. Далее мы высылаем договор, даем сертификат, а дальше уже в государственных учреждениях эта компания может заявлять свои ожидания на налоговые преференции», — сообщил исполнительный директор Международного технопарка IT- стартапов Astana Hub Адлет Нургожин.

В Astana Hub надеются, что реализация программы даст импульс технопаркам по всему Казахстану. Они смогут привлечь новую критическую массу в IT-сообщество страны. А это значит, что появится больше инноваторов, которые смогут реализовать и, что немаловажно, монетизировать свои идеи.

«В 2019 году Astana Hub посетил все крупные региональные технопарки. Мы встретились с их IT-комьюнити, с ребятами, которые горят, которые хотят реализовывать свои проекты. Мы хотим им помогать. У нас есть большой блок работы в части привлечения инвестиций. На нашей базе создан клуб бизнес ангелов. У нас есть сотрудничество с международными венчурными фондами, различными клубами и мы всячески помогаем стартапам представлять свои идеи, свой бизнес различным венчурным инвесторам», — говорит Адлет Нургожин.

По его словам, это поможет развить инновационную экосистему Казахстана. Она не может существовать только в столице и больших крупных городах. Это должно быть единое IT-сообщество страны, то есть, все каналы связи в регионах нужно задействовать, — считают в технопарке.