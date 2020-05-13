На карты Google и Yandex добавили туристские локации Алматинской области

На онлайн-платформах отметили более восьми тысяч локаций области.

Самые привлекательные и популярные туристские места Алматинской области появились на картах мировых поисковых систем. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона. На онлайн-платформах отметили более восьми тысяч локаций области. Эта работа заняла целых три года. Теперь стоит задача — размещение информации в энциклопедии Wikipedia, передает Kazakh-tv.kz.

Также в акимате сообщили, что в регионе ведется работа по реализации Государственной программы развития туризма по двум направлениям ТОП-10. Он включает Алматинский горный кластер и побережье озера Алаколь. По прогнозам областного управления туризма, к 2025 году Алматинский регион посетят 4 млн человек. Из них 3,5 млн побывают на объектах области. В горный кластер намерены привлечь порядка 600 млрд тенге инвестиций, в том числе частных — 498,7 млрд.