Документы для поступления в вузы и колледжи можно будет подать онлайн

Студентов избавят от необходимости писать дополнительные заявления на бесплатное питание и место в общежитии.

Абитуриенты смогут подать документы для поступления в вузы и колледжи через портал электронного правительства. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Выпускник сможет зайти на портал электронного правительства и самостоятельно подать документы, передает Sputnik.

«Мы обещали, что к этому году полностью автоматизируем прием документов в вузы и колледжи. В настоящее время эта услуга уже автоматизирована. Мы планируем, что с начала приемной кампании все возможности будут созданы», — сказал Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания.

Министр поручил вузам и колледжам подготовиться к началу приемной кампании и научиться обрабатывать поступающие заявления в электронном формате. Проводятся специальные курсы, уточнил Аймагамбетов.

«До 1 июня мы должны всю эту внутреннюю работу на стороне вузов и колледжей завершить, чтобы к приему документов все было готово», — сказал министр.

Аймагамбетов добавил, что теперь не нужно будет дополнительно подавать заявление на бесплатное питание и место в общежитии.

«Раньше, условно, в колледжах, надо было писать отдельное заявление и собирать документы. Теперь абитуриент подает документы онлайн, дальше автоматически мы видим его социальный статус, адрес, и проактивно ему предоставляется услуга по питанию и по общежитию», — озвучил министр.