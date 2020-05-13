В Миннацэкономики планируют начать реализацию проекта в следующем году.

О том, когда в Казахстане запустят единую платежку по всем видам налогов, рассказали в Миннацэкономики. Вопрос создания единой платежной системы по всем видам налогов в Казахстане уже проработан, но пока введен не будет, передает Liter.kz.

В Казахстане уже проработали вопрос создания единой платежной системы и других обязательных платежей в бюджет. Общие принципы новой системы Министерство национальной экономики совместно с бизнес-сообществом, в том числе Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», определило. Однако еще существуют определенные проблемы, которые не позволяют запустить проект.

«Проблема с информационной системой. Для настройки нужно определенное время», — сказал 12 мая на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр национальной экономики Мади Такиев.

По планам ведомства, норма о создании единой платежной системы будет закреплена только в следующем году, после чего систему начнут внедрять или, как отметил вице-министр, «работа пойдет в порядке очереди».