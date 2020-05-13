Президент Узбекистана поручил ускорить процесс цифровизации

Пока только 30% из более чем 700 информационных систем в государственных органах подключены к «Электронному правительству».

Шавкат Мирзиёев 11 мая провел совещание по вопросам широкого внедрения цифровой экономики и электронного правительства. На совещании он отметил: «Если мы не выполним эту работу в ближайшие 2-3 года, каждый год промедления будет стоить нашей стране 10 лет прогресса». Проанализировано текущее положение дел по цифровизации услуг. Отмечалось, что только 30% из более чем 700 информационных систем в государственных органах подключены к «Электронному правительству». Из 80 ведомств, оказывающих госуслуги, лишь 27 интегрированы с Агентством государственных услуг, передает CentralAsia.

Президент поручил внедрить порядок повышения размера премиальных выплат руководителям министерств и ведомств или его снижения исходя из уровня внедрения в них информационных технологий. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено классифицировать базы данных государственных ведомств, подключить их к межведомственной интеграционной платформе и ввести единые технологические требования для электронного взаимодействия. Учитывая влияние пандемии, подчеркнута важность ускоренного перехода наиболее востребованных государственных услуг в электронную форму.

Даны поручения касательно внедрения до конца текущего года в Ташкенте электронных медицинских карт, систем электронной больницы и неотложной медицинской помощи, введения Единого реестра социальной защиты для ведения учета социальных пособий. Государственному налоговому комитету поручено перевести объекты торговли и обслуживания на работу с онлайн-кассовыми аппаратами, внедрить маркировку алкогольной и табачной продукции и электронные счета-фактуры.

В течение следующих пяти лет за счет широкого внедрения информационных технологий в промышленных предприятиях можно будет снизить себестоимость на 13-15%. Министерству транспорта поручено внедрить автоматизированные системы оплаты за перевозку грузов железнодорожным транспортом и за услуги общественного транспорта в Ташкенте, укорить введение единого электронного билета на все виды транспорта. В связи с этим перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача обеспечить социальные объекты высокоскоростным доступом в интернет, довести до конца года охват высокоскоростного мобильного интернета до 90%.

В IT-сфере заняты 60 тысяч человек. На совещании было отмечено, что этого недостаточно, и особое внимание уделено поддержке специалистов отрасли. Также определены задачи по привлечению к проектам, реализуемым государственными организациями, резидентов отечественных технопарков. Указано на необходимость охвата 47 тысяч учащихся проектом «1 миллион программистов» в следующем учебном году, наладить обучение основам программирования в школах начиная с 7-класса.