Госорганы Казахстана подверглись DDoS-атаке

Как выяснили в ГТС КНБ РК, она производилась из-за рубежа.

Сегодня в Казахстане были зафиксированы проблемы с интернет-ресурсами государственных органов, в том числе — порталов eGov, Е-лицензирование и всех компонентов электронного правительства. В связи с этим проведена оперативная работа ГТС КНБ РК, которая показала, что в отношении интернет-ресурсов государственного сектора фиксируется DDoS-атака из зарубежного сегмента сети интернет. Эта атака привела к проблемам с доступностью интернет-ресурсов организаций государственного и квазигосударственного секторов.

В ведомстве пояснили, что атака производилась более чем с 550 IP-адресов из 48 стран мира. На текущий момент уже принимаются меры по минимизации ее влияния на работу ресурсов. Компрометация персональных данных не выявлена.