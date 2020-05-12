В Казахстане на законодательном уровне пересмотрят формат очного обучения студентов

Дискуссии по вероятным изменениям в системе высшего образования прошли в рамках международного онлайн-форума.

В Министерстве образования и науки РК заявили, что контент для очного обучения в новых условиях оказался неактуальным. Таким образом, применение дистанционных технологий в вузах страны необходимо урегулировать на законодательном уровне, передает Liter.kz.

«Во-первых, на законодательном уровне будет пересмотрен подход к формату очного обучения. Мы хотели бы, чтобы сам формат обучения уже не был очным, а стал бы больше смешанным. IT-компоненты могли бы органично встраиваться в разные образовательные программы», — сказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

В ведомстве также рассчитывают на пересмотр в вузах стратегий развития.

«Каждый ректор, проректор, декан должны понимать, что дистанционное образование — это реальность, в которой дальше они будут работать. Мы не ожидали, что в сегодняшних условиях ректора выйдут на связь со студентами, будут еженедельно проводить для них консультации по системе дистанционного обучения. Этого никогда не было», — подчеркнул вице-министр.

Спикеры международного онлайн-форума «ПОСТ-COVID-19: переосмысление и реинжиниринг высшего образования» считают, что количество самостоятельных студентов должно возрасти. Модель онлайн-образования должна научиться поддерживать гибридные формы обучения.