Казахстану предлагают ввести всеобщий лимит на оплату наличными

Среди предложений также — проект национальной цифровой валюты.

Отечественные и международные эксперты предлагают казахстанским властям пойти по пути ряда стран Евросоюза, ограничив суммы покупок за наличные для физических лиц. В прошлом году Институт мировой экономики и политики по поручению Фонда Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева при участии группы национальных экспертов, Центра исследований и консалтинга (CRC), Центра прикладных исследований «TALAP», а также подразделения Whiteshield Partners по региону Евразия начали аналитическое исследование «Макроэкономический иммунитет Казахстана», результаты которого были презентованы 6 мая. В числе предложений экспертов — введение лимита на расчет наличными (и, соответственно, на снятие их в банкоматах с карточек), передает «Курсив».

«Для сокращения уровня теневых транзакций предлагается использовать ИТ-решения для создания удобного онлайн-сервиса по учету и оплате налогов, ввести электронные ваучеры для отдельных типов услуг, которые, как правило, находятся в теневой экономике, а также ввести лимит на сумму операций наличными», — говорится в рекомендациях исследования.

Помимо этого авторы исследования предлагают казахстанским властям в перспективе разработать и запустить пилотный проект национальной цифровой валюты — на их взгляд, это обеспечит полную прозрачность операций по купле-продаже товаров, работ и услуг.