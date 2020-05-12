Безработные казахстанцы могут дистанционно получать знания и навыки в период ЧП

Гражданам, состоящим на учете в центрах занятости населения, доступно 298 курсов.

Министерство труда и социальной защиты населения РК достигло договоренности с платформой массового онлайн-образования Coursera по предоставлению безработным, состоящим на учете в центрах занятости населения, возможности пройти курсы по востребованным навыкам и специальностям в онлайн-режиме, передает Strategy2050.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Обучение по одному курсу на платной основе стоит порядка 400 долларов США, однако в рамках достигнутой договоренности эта возможность предоставляется безработным казахстанцам бесплатно. В рамках проекта граждане могут получить знания по 298 курсам. Обучиться можно по таким направлениям как IT, гуманитарные науки, экономика, физика, медицина, предпринимательство, маркетинг и так далее. Продолжительность курсов составляет от 6 до 10 недель, курсы содержат задания, еженедельные упражнения и иногда заключительный проект или экзамен.

«В связи с пандемией во всем мире приобретают популярность цифровые технологии, в том числе онлайн-образование. Казахстанцы также активно пользуются ими, так как режим ЧП ограничивает офлайн-взаимодействие. Кроме того, это удобно, ведь получить образование можно в любое время, не выходя из дома. Но для нас важно, чтобы наши соотечественники после завершения ЧП смогли найти перспективную работу с конкурентной заработной платой. Здесь ключевую роль играют навыки и знания кандидата. Именно поэтому мы провели переговоры, в ходе которых договорились бесплатно обучить 50 тыс. безработных казахстанцев до конца 2020 года», — сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Для того, чтобы принять участие в проекте, достаточно быть официально зарегистрированным в качестве безработного. При регистрации на Coursera.org важно использовать e-mail, указанный на Enbek.kz или при регистрации в качестве безработного в ЦЗН.