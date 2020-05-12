Узбекистанская платежная система Humo дала сбой

Система не выдержала нагрузок.

Из-за увеличения количества транзакций, совершаемых с помощью пластиковых карт Humo, в платежной системе произошел сбой. Об этом сообщил Xalq bank (Народный банк). По данным финансового учреждения, рост транзакций связан с увеличением операций по снятию наличных с карт. В результате неполадок пенсионеры и получатели пособий, имеющие пластиковую карту Humo, не могут свободно пользоваться своими деньгами, передает «Курсив».

В связи с этим Народный банк с 20 мая 2020 года начнет бесплатно менять пластиковые карты Humo на UzCard по желанию их обладателей. По распоряжению Специальной республиканской комиссии для снижения риска передачи коронавируса через наличные жители Ташкента, Нукуса и областных центров с мая начали получать пенсии и пособия на пластиковые карты. Народный банк оформил более 377 тыс. карт платежной системы Humo и более 242 тыс. — UzСard. До 6 мая на них перечислили 1,4 трлн сумов (138 млн долларов).

Ранее в совместном заявлении пенсионного фонда РУз и Народного банка говорилось, что перечисление пенсий и пособий на 480 тыс. карт одновременно привело к высоким нагрузкам на информационную систему финансового учреждения.