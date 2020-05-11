В Казахстане стартовали продажи смартфонов серии Huawei P40 lite

При покупке Huawei P40 lite с 11 мая до 31 мая в подарок вы можете получить Huawei Band 4.

Компания Huawei объявляет о старте продаж в Казахстане смартфонов Huawei P40 lite и Huawei P40 lite Е с предустановленными мобильными сервисами Huawei (HMS), включающими в себя Huawei AppGallery — фирменный магазин приложений, Huawei Cloud — облачное хранилище для хранения информации, Huawei Assistant — умный помощник на основе искусственного интеллекта, Huawei Phone Clone — для быстрого переноса данных, и многие другие.

Huawei P40 lite

Квадрокамера Huawei P40 lite имеет ряд уникальных возможностей: поддержку мультикадровой композиции — для снимков с высокой цветопередачей, а также режим ночной съемки, позволяющий снимать ночью, не используя штатив. Встроенный видеоредактор с искусственным интеллектом позволит добавить фоновую музыку и обрезать видео. Фронтальная камера также имеет режим ночной съемки, использующий алгоритмы ИИ для оптимизации объектов и фона для ярких селфи.

8-ядерный процессор Kirin 810, выполненный по 7-нм процессу, и 8 Гб ОЗУ обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность смартфона в любых условиях. Huawei P40 lite оснащен 6,4-дюймовым Full HD+ экраном, мощным аккумулятором 4200 мА/ч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40 Вт, благодаря которой он может заряжаться до 70% всего за 30 минут.

Huawei P40 lite E

Huawei P40 lite E обладает тройной камерой с основным объективом 48 Мп, ультраширокоугольным объективом 8 Мп, а также дополнительным датчиком 2 Мп для глубины резкости. Уникальная технология AI Scene Recognition позволяет камере Huawei P40 lite E распознавать около 500 сцен. Фронтальная камера 8 Мп с ИИ имеет специальный портретный режим, который делает детализированные селфи, подстраиваясь под особенности лица.

Задняя панель устройства покрыта светоотражающим слоем, который создаёт эффект сияния. Huawei P40 lite E оснащен тройным слотом для карт: два слота с поддержкой технологии Dual SIM и один порт для увеличения памяти картой MicroSD до 512 Гб. Кроме того, Huawei P40 lite E имеет встроенный сканер отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон обладает экраном с диагональю 6,39 дюйма, тонкими рамками и соотношением сторон 19,5:9. Экран поддерживает разрешение HD+ 1560×720 точек и отображает самые мелкие детали.

Huawei P40 lite E работает на интеллектуальной оболочке EMUI 9,1 и процессоре Kirin 710 °F. Высокоемкая батарея 4000 мА/ч и технология энергосбережения с искусственным интеллектом обеспечивают продолжительную работу аккумулятора.

Рекомендованная цена на Huawei P40 lite (цвета — полночный черный, розовый и ярко-зеленый) составляет 149 990 тг., на Huawei P40 lite E (цвета — полночный черный и ярко-голубой) — 99 990 тенге. Смартфоны поступят в продажу на сайтах партнеров с 11 мая 2020. При покупке Huawei P40 lite с 11 мая до 31 мая в подарок вы можете получить Huawei Band 4.