К пользователям электронных госуслуг будут прислушиваться

В Казахстане запущен проект Tyndau, который позволит гражданам внести свой вклад в создание доступного цифрового государства.

Агентство по делам государственной службы и советник Президента по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин анонсировали проект Tyndau, в рамках которого каждый пользователь госуслуг может стать участником их совершенствования и внести вклад в создание доступного цифрового государства.

«Концепция „Слышащего государства“, инициированная Президентом, требует внедрения клиенториентированного подхода оценки электронных госуслуг, т. е. — не глазами госслужащих, а глазами потребителей цифровых сервисов: гражданами и бизнесменами. Tyndau основан на мнении пользователей-добровольцев. Для участия в проекте необходимо получить электронную услугу и оценить каждый шаг этого процесса, фиксируя все в онлайн-анкете», — пояснили авторы проекта.

Они подчеркивают, что основная цель — не просто собрать жалобы на госуслуги, но и выявить «узкие» места, получить структурированную обратную связь. На базе этого будет проводиться аналитика и впоследствии — выдвигаться конкретные предложения госорганам по исключению ненужных шагов, облегчению процесса и т. д.

Онлайн-анкета по оценке опыта получения госуслуг доступна на странице проекта Tyndau. Кроме того, при возникновении проблем по любым госуслугам пользователям предлагается использовать хэштег #tyndau в своих постах или комментариях официальных аккаунтов госорганов (с указанием точного названия госуслуги и описанием проблемы).

«Вас услышат, и вы увидите результаты!», — заявили авторы проекта.