Узнать о коронавирусе теперь можно у чат-бота в WhatsApp

Организации здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для предоставления актуальных сведений в период пандемии.

Офис цифровизации Минздрава запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, достоверная и актуальная информация, которая позволит жителям страны получать ответы на наиболее распространенные вопросы, передает Today.kz.

Чат-бот работает на номере +7 (705) 812-69-67. Он был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip, которая является официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API.

«Сегодня каждый ответственный бизнес должен думать, как применить имеющиеся знания и инновации для противодействия всемирной угрозе, которую несет COVID-19. Обеспечение быстрого доступа к информации через удобный для пользователя канал уже давно стало необходимостью для каждой организации. Но в текущей ситуации противодействия общей угрозе эта задача становится важной как никогда», — отметил Искандер Калыбеков, региональный директор Infobip в регионе Центральная Азия.

Ряд министерств здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. В их числе Всемирная Организация Здравоохранения, правительство Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки и Министерство коммуникаций и информации Индонезии.