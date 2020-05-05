В Казахстане запущен Telegram-бот по вопросам информационной безопасности

Бот будет информировать пользователей о текущей ситуации и принимать заявки об инцидентах.

Служба реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» объявила о запуске Telegram-бота @kz_cert_bot. Это было сделано с целью повышения уровня осведомленности пользователей Казнета о существующих угрозах информационной безопасности и способах противодействия им.

Основные задачи бота — предоставление справочной и новостной информации по направлениям, связанным с ИБ, прием заявок об инцидентах и оказание содействия пользователям информационных систем в их предупреждении и предотвращении.

Запуск Telegram-бота позволит казахстанцам в режиме реального времени:

— сообщить о возможной угрозе или инциденте информационной безопасности посредством раздела«Услуги KZ-CERT»;

— проверить домен на наличие вредоносного программного обеспечения;

— проверить на сложность пароль для усиления защиты личных данных пользователей.

Кроме того, в разделе «Часто задаваемые вопросы» будут содержаться ответы на самые распространенные вопросы информационной безопасности, а функция Call Center даст возможность в любое время суток связаться с бесплатной горячей линией единого информационно-справочного центра 1400.

Найти Telegram-бот можно через в мессенджере по адресу @kz_cert_bot.