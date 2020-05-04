В Казахстане запустили электронную «книгу памяти»

На сайте 1945.kz будут собраны истории казахстанцев, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.

В Казахстане ко Дню победы была запущена электронная «книга памяти». Об этом рассказал секретарь Центрального Комитета КНПК Айкын Конуров. На сайте 1945.kz будут собраны истории казахстанцев, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне, передает Caravan.kz.

«Мы хотим собрать как можно больше историй о наших соотечественниках. Не обязательно быть только казахстанцами, чтобы прислать историю о своих родных. Много наших бывших соотечественников переехали в другие страны, но подвиг их родителей, бабушек и дедушек не должен быть забыт», — отметили авторы проекта.

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