Поддержка инноваций в стране должна выйти на качественно новый уровень

Более 150 экспертов обсудили проект концепции законопроекта, касающегося инновационного и научно-технического развития страны.

Эксперты считают, что в РК необходимо законодательно закрепить за инновационным бизнесом «право на ошибку», создать условия для справедливой конкуренции, а также внедрить новые инструменты поддержки венчурного финансирования и стартапов.

Ильяс Оспанов, руководитель АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», представивший пакет предлагаемых изменений, отметил, что одним из сдерживающих факторов стартап-сферы являются предъявляемые к ней требования, которые не всегда учитывают высокую рискованность инновационной деятельности.

«Спрос со стартапа — как с традиционного бизнеса, и если он не выдал результатов, то разработчиков могут привлечь к ответственности. Поэтому предлагаем законодательно закрепить за инноваторами „право на ошибку“», — считает эксперт.

«Отношения инвестора со стартапом основываются на договоре и регулируются гражданским кодексом. В нем даже есть отдельная категория „Предпринимательский риск“. Поэтому считаем обязательным предусмотреть в концепции внесение изменений и в гражданский кодекс в этой части», — добавил директор научно-консультационного центра Национальной телекоммуникационной ассоциации Виталий Казанцев.

Проект концепции также предполагает поддержку казахстанских поставщиков инновационной продукции и услуг, в том числе — через доступ к закупкам национальных компаний. Эксперты считают, что эти меры станут дополнительным стимулом для малого бизнеса.

«Сейчас заказчики практически не рассматривают местные разработки, если они не имеют законченного вида. Поэтому считаю, что необходимо устанавливать требования о наличии хоть какой-нибудь доли местного содержания в их закупках, что будет являться стимулом для локализации производства IТ-компаний, и, в свою очередь, повысит привлекательность отрасли», — отметил заместитель директора ТОО «Коркем-телеком» Арман Альмереков.

Кроме того, эксперты предложили и меры по развитию сферы венчурного финансирования. Простимулировать ее смогли бы «конвертируемые займы» и льготы для инвесторов.

«Необходимо утвердить понятие „конвертируемый займ“, так как на сегодня приобретение доли ТОО является единственным инструментом финансирования, однако ТОО не может привлекать займы от населения согласно закону. При этом важно и ограничить возможности его использования, чтобы нельзя было „плодить“ пирамиды», — предложил управляющий директор АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Евгений Мухамеджанов.

Все эти меры должны помочь стартапам активнее развиваться и сконцентрироваться в наиболее перспективных отраслях.

«В этом аспекте очень важна консолидация усилий бизнеса и государства. Сейчас нам всем важно совместно обсудить эти приоритеты. Нужно сфокусироваться на отраслях, где есть потребность для внедрения новых отечественных решений», — подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Как заявили представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, все предложения, поступившие от экспертного сообщества, будут тщательно проанализированы и включены в обновленную версию проекта.