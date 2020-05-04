Искусственный интеллект будет применяться для борьбы с COVID-19 в РК

Между НАО «Медицинcкий университет Семей» и XLabs подписано соглашение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией.

По инициативе генерального консульства РК в Сан-Франциско, при поддержке Министерства здравоохранения РК, между НАО «Медицинский университет Семей» и XLabs было подписано соглашение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией COVID-19 на территории Республики Казахстан. Цель проекта — сбор и анализ данных по распространению заболевания; анализ данных эпидемиологической ситуации других стран и Казахстана; машинный анализ тактики ведения пациентов с КВИ; автоматический сравнительный анализ мер, предпринимаемых для предотвращения распространения КВИ; разработка более эффективных методов профилактики распространения заболевания среди населения.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, соглашение открывает для Казахстана целый ряд преимуществ. В первую очередь, будут доступны самые актуальные и эффективные меры борьбы с пандемией. Также будет получен опыт сбора и анализа больших объемов данных.

Отмечается, что компания XLabs уже на протяжении многих лет занимается развитием искусственного интеллекта для применения его возможностей в медицине. В настоящее время разработки компании позволяют успешно диагностировать свыше 30 различных заболеваний, в том числе — различные формы онкологических заболеваний.