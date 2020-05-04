До 5 163 вырастет количество сел с широкополосным доступом к интернету

Для этого инициированы два крупномасштабных проекта, которые реализуют операторы связи.

На заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о том, как будет продвигаться интернетизация сел. Жители 118 городов и 4235 сельских населенных пунктов страны, а это порядка 18 миллионов человек, уже имеют доступ к сети 3G/4G. До конца года количество таких сел с доступом к мобильному ШПД увеличится до 5 163. Для этого инициированы два крупномасштабных проекта, которые реализуют операторы связи.

Первый проект — это строительство оптоволоконных линий связи (ШПД ВОЛС). АО «Казахтелеком» и консорциум в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom» должны довести оптику в 1250 сел до конца текущего года. При этом, по состоянию на 20 апреля, оптика доведена уже до 637аулов. Как отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, на сегодня компания подключила к ВОЛС 373 сельских населенных пункта.

«Несмотря на жесткие условия чрезвычайного положения и карантинные меры во всех регионах страны, мы идем в соответствии с графиком. Из 828 сел до конца апреля будут охвачены проектом 400 сел, а к концу мая еще порядка 50 населенных пунктов. Прокладка оптики сейчас идет сразу в десяти областях Казахстана», — рассказал Есекеев.

«В настоящее время подключено 261 село. До 1 июля 2020 года мы подключим еще 168 сел, и данный этап станет завершающим со 100% выполнением всего проекта. Глубоко убежден, несмотря на сложную ситуацию в мире и в Казахстане, связанную с пандемией COVID-19, работа по проекту будет завершена в срок», — сообщил Жанболат Надыров, председатель правления АО «Транстелеком».

Согласно второму проекту все села, в которых проживает 250 и более человек, будут обеспечены широкополосным доступом к интернету по технологии 3G/4G. Реализацией занимаются совместно три оператора — АО «Кселл», ТОО «Мобайл телеком-сервис», и ТОО «Кар-Тел» в рамках подписанного с Министерством цифрового развития меморандума. Таким образом, около 600 тыс. сельчан получат доступ к скоростному мобильному интернету до конца 2020 года.

Аскар Жумагалиев отметил, что для реализации всех поставленных планов необходимо содействие со стороны акиматов. В частности, решение вопросов по отводу земельных участков для установки оборудования операторов связи и подведению к ним электричества ускорят интернетизацию сел.