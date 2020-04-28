Казахстанцы могут выпустить ЭЦП удаленно по паспорту

Это облегчит прохождение идентификации в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности.

У граждан Казахстана появилась возможность получить ЭЦП удаленно, с использованием паспорта. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал электронного правительства, в поле «Сервисы» из списка необходимо выбрать «Получить ЭЦП удаленно». Далее нужно пройти стандартную процедуру по получению ключей.

До настоящего времени при получении ЭЦП удаленно в некоторых случаях система не могла идентифицировать владельца документа из-за истекшего срока давности удостоверения, поэтому заявка пользователя отправлялась на модерацию, что требовало дополнительного времени. Использование паспорта как альтернативного документа, удостоверяющего личность в дистанционном формате, облегчит прохождение идентификации, в том числе в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности.

Напомним, теперь в Казахстане получить электронную цифровую подпись можно дистанционно, пройдя автоматический процесс идентификации. Получить ЭЦП могут как физические, так и юридические лица. Всего за период ЧП было выдано 274 тысячи ЭЦП.