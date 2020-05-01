Для покупателей в Казахстане Huawei подготовила специальную скидку и подарок.

Компания Huawei открывает предзаказ на смартфоны серии P40 lite: Huawei P40 lite с квадрокамерой и Huawei P40 lite Е с тройной камерой. Оба смартфона оснащены основным объективом 48 Мп и ультраширокоугольным объективом 8 Мп с углом обзора 120 градусов. Также устройства имеют безрамочный экран с вырезом для фронтальной камеры, яркий дизайн, высокую производительность и мощный аккумулятор для продолжительной работы. На смартфоны предустановлены мобильные сервисы Huawei (HMS), включая Huawei AppGallery — фирменный магазин приложений. При оформлении предзаказа на новые смартфоны компания предоставляет уникальную скидку в 10 000 тенге, а покупатели Huawei P40 lite дополнительно смогут получить в подарок фитнес-браслет Huawei Band 4.

Huawei P40 lite

Квадрокамера Huawei P40 lite имеет ряд уникальных возможностей: поддержку технологии мультикадровой композиции — для снимков с высокой цветопередачей, ультраширокоугольный объектив — для съемки пейзажей и архитектуры, макролинзу — для съемки на расстоянии 4 см, а также режим ночной съемки, позволяющий снимать ночью, не используя штатив. Встроенный видеоредактор с искусственным интеллектом позволит добавить фоновую музыку и обрезать видео. Фронтальная камера также имеет режим ночной съемки, использующий алгоритмы ИИ для оптимизации объектов и фона для ярких селфи.

6,4-дюймовый Full HD+ экран Huawei P40 lite занимает 90,6% поверхности устройства. 8-ядерный процессор Kirin 810, выполненный по 7-нм процессу, и 8 Гб ОЗУ обеспечивают высокую производительность, энергоэффективность и бесперебойную работу смартфона в любых условиях. Смартфон оснащен мощным аккумулятором 4200 мА/ч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40 Вт, благодаря которой он может заряжаться до 70% всего за 30 минут.

Huawei P40 lite E

Huawei P40 lite E обладает тройной камерой с основным объективом 48 Мп, ультраширокоугольным объективом 8 Мп, а также дополнительным датчиком 2 Мп для глубины резкости. Уникальная технология AI Scene Recognition позволяет камере Huawei P40 lite E распознавать около 500 сцен. Фронтальная камера 8 Мп с ИИ имеет специальный портретный режим, который делает детализированные селфи, подстраиваясь под особенности лица.

Яркий дизайн и большой объем встроенной памяти

Задняя панель устройства покрыта светоотражающим слоем, который создает эффект сияния. Huawei P40 lite E оснащен тройным слотом для карт: два слота с поддержкой технологии Dual SIM и один порт для увеличения памяти картой MicroSD до 512 Гб. Кроме того, Huawei P40 lite E имеет встроенный сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Huawei P40 lite E обладает экраном с диагональю 6,39 дюйма, тонкими рамками и соотношением сторон 19,5:9. Экран поддерживает разрешение HD+ (1560×720 точек) и отображает самые мелкие детали.

Сбалансированная и продолжительная работа

Huawei P40 lite E работает на интеллектуальной оболочке EMUI 9.1 и процессоре Kirin 710F. Файловая система EROFS и технология Full Scene Acceleration помогают улучшить производительность системы, памяти и приложений. Высокоемкая батарея 4000 мА/ч и технология энергосбережения с искусственным интеллектом обеспечивают продолжительную работу аккумулятора.

Доступность и цены:

— Huawei P40 lite (полночный черный, розовый, ярко-зеленый) — 149 990 тенге

— Huawei P40 lite E (полночный черный, ярко-голубой) — 99 990 тенге

Оформить предзаказ на сайтах партнеров можно с 1 мая по 10 мая 2020 года. В продажу смартфоны поступят 11 мая 2020 года.