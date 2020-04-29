Казахстанские школьники смогут обучаться через отечественную платформу

Мессенджер Aitu и видеохостинг AiTube обеспечат доступ к учебным материалам для учеников 1–11 классов.

Министерство образования и науки Республики Казахстан подписало меморандум о сотрудничестве по организации доступа к учебным и другим материалам для обучения 1–11(12) классов с компаниями BTS Digital и Aitu Dala. Согласно меморандуму, в качестве канала коммуникации с учащимися выбран мессенджер Aitu, разработанный казахстанской компанией BTS Digital. В мессенджере создаются специальные каналы как для школьников — с расписанием и видео занятиями, так и для преподавателей — с официальной информацией о процессах дистанционного образования, периодичности, графике публикации учебных материалов и иных вопросах. На видеохостинге AiTube компании Aitu Dala транслируются занятия и хранятся все текстовые, графические и видеоматериалы, подготовленные МОН РК.

На текущий момент в Aitu можно обмениваться текстовыми сообщениями, документами, медиафайлами, создавать группы с неограниченным количеством участников. Есть возможность аудио- и видеозвонков по всему Казахстану и России. Также мессенджер позволяет создавать информационные каналы с поддержкой видео-, фото- и аудиоматериалов. Благодаря таким техническим возможностям у школьников в любое время будет доступ к просмотру и изучению учебных материалов и возможность эффективно обучаться в дистанционном режиме.

Первым был запущен официальный канал МОН РК, который оперативно информирует руководителей организаций образования и учителей в регионах о предстоящих изменениях в формате обучения школьников, что помогло синхронизировать директоров, педагогов и значительно снизить уровень неопределенности. Чтобы школьники не пропускали телеуроки, созданы каналы для каждой параллели учащихся, в которых ежедневно публикуется расписание занятий на день.

Также, для педагогов, учащихся и их родителей разрабатываются автоматизированные сервисы (боты) по вопросам дистанционного обучения. Бот сможет ответить на вопросы, касающиеся организации уроков в дистанционном формате, аттестационных мероприятий и систем удаленного обучения.

Как отметил вице-министр образования и науки Республики Казахстан Рустем Бигари, школьники могут свободно делиться понравившимся уроком или лекцией на платформе со своими друзьями и одноклассниками, и не будет необходимости поиска дополнительной информации и авторизации на других порталах. «Видеохостинг оnline.edu.kz на платформе AiTube.kz предоставляет пользователям, учителям и педагогам, всем кто создает видеолекции, возможность хранения и показа видео. Учителя и школьники могут свободно делиться понравившимся уроком или лекцией с друзьями и одноклассниками. Нет необходимости дополнительных авторизаций или поиска по другим порталам. Мы планируем на этой платформе отбирать самые просматриваемые и понравившиеся видеолекции и поощрять такой труд в будущем. Кроме того, каналы и бот-сервисы от Aitu помогут казахстанцам находить ответы на различные вопросы в сфере образования на всех уровнях. Сегодня этого так не хватает родителям, школьникам и студентам», — прокомментировал Рустем Бигари.

«Благодаря Aitu казахстанцы смогут комфортно и эффективно обучаться в дистанционном режиме. Ведь почти каждый преподаватель или школьник имеет опыт пользования мессенджерами в обычной жизни. Учителя будут уверены, что каждый ученик получил материал для изучения, а школьники смогут распределить учебную нагрузку и быстрее подстроиться под новый формат обучения», — отмечает руководитель продукта Aitu Александр Денисенко.

Онлайн-обучение будет организовано на базе казахстанского видеохостинга AiTube. В разделе «Трансляции» будут доступны уроки для учеников 1–11 классов на казахском и русском языках. Обучение будет бесплатным, так как сервис входит в реестр социально значимых ресурсов с бесплатным трафиком от операторов связи. Помимо образовательного контента, на видеохостинге есть более 400 каналов на разные тематики — развлечения, сериалы, мультфильмы, документальное кино и другое. «Очень рады быть полезными для казахстанцев в этой непростой ситуации, — комментирует Евгений Волков, генеральный директор Aitu Dala. — AiTube создавался, в первую очередь, как проект, который решает задачи социального развития и цифровизации Казахстана, поэтому готовы выполнить свою задачу».

Напомним, что в связи с введением ЧП из-за эпидемии коронавируса, с 6 апреля все учащиеся общеобразовательных школ перешли в режим дистанционного и онлайн-обучения посредством телеканалов, радио, специализированных сайтов, мессенджеров и других ресурсов. При этом работа многих зарубежных сервисов оказалась нестабильна как из-за резкого роста пользователей, так и из-за перегрузки внешних каналов связи. Ранее крупнейшие отечественные телеком-операторы, такие как Beeline и Казахтелеком, в интервью нашему порталу высказывали пожелание, что подобные учебные платформы во избежание перегрузок должны быть как раз внутри Казахстана.