Антимонопольный комитет Узбекистана раскритиковал проект о единой системе билетов

Он посчитал нецелесообразным создавать новое госпредприятие.

Антимонопольный комитет посчитал нецелесообразным создавать новое госпредприятие. Было подчеркнуто, что это противоречит закону о конкуренции. Данный проект предусматривает создание электронного портала билетов, который на 51% будет принадлежать Uzcard, а на 49% — Минкульту. На данном сайте можно будет бронировать, покупать и возвращать билеты, передает Repost.uz.

АМК в своем сообщении добавил, что в настоящее время в Узбекистане уже действует продажа билетов онлайн на сервисах «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airways, «Узавтовокзал сервис». Также отмечено, что присутствуют и частные компании, которые «хорошо зарекомендовали себя и эффективны» (к примеру, iticket.uz и myticket.uz).

Также в проекте поручено обеспечить обязательную интеграцию всех существующих информационных систем продажи билетов с создаваемым новым порталом. В комментарии АМК сказано, что данное требование противоречит закону о конкуренции, так как интеграция может происходить только на добровольной основе.

В связи с этим комитет предлагает пересмотреть эти нормы и определить оператора посредством процедур на основе принципов конкуренции (тендер или конкурс).