eGov объединит казахстанские ИТ-сервисы

Регистрацию юридического лица или ИП можно будет осуществить через банковские приложения.

О том, как в будущем планируется развивать электронное правительство в Казахстане, рассказал Багдат Мусин, советник Президента по цифровизации и инновационным технологиям. Ожидается, что eGov будет двигаться в сторону открытой платформы с набором сервисов по принципу Open API, а ИТ-бизнесмены, стартаперы и банки смогут создавать свои приложения на основе данных, полученных через Smart Bridge.

«Обсуждая с Аскаром Жумагалиевым реализацию поручения Президента К. К. Токаева о перезагрузке Цифрового Казахстана, в части госсервисов мы пришли к однозначному мнению, что eGov будет развиваться в сторону открытой платформы с набором сервисов по принципу OpenAPI», — отметил Багдат Мусин.

Он привел в пример такие варианты, как регистрация юридического лица или ИП через банковские приложения, а также замена водительского удостоверения или регистрация автомобиля на сервисах Kolesa и Okavto.

«То есть, eGov будет развиваться не в сторону единой точки доступа государство-население, а станет площадкой, объединяющей всех ИТ-шников, или тех, кто хочет создавать ИТ-сервисы. Это стало возможным благодаря той работе, которую проводит Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с АО „Национальные информационные технологии“. Только имея ту инфраструктуру, которая создавалась годами, стало возможно перейти на следующий этап развития. А в целом, eGov должно стать больше понятием, объединяющим много различных сервисов и приложений», — добавил он.