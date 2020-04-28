На Samsung Smart TV теперь доступно приложение Apple Music

Им смогут воспользоваться владельцы телевизоров 2018-2020 гг. выпуска.

Компания Samsung Electronics стала первым производителем телевизоров, интегрировавшим сервис Apple Music на платформу Smart TV. С 27 апреля пользователи в более чем 100 странах смогут слушать музыку в приложении Apple Music непосредственно на Samsung Smart TV.

Приложение Apple Music доступно на моделях телевизоров 2018–2020 гг. Пользователи могут выбирать для прослушивания музыкальные треки из каталога сервиса, который насчитывает более 60 миллионов песен. Кроме того, им доступны ежедневные персональные рекомендации и всемирная радиостанция Beats 1. В разделе «Дома с Apple Music» владельцев Smart TV ждут новые плейлисты, групповые чаты FaceTime со знаменитыми музыкантами, специальные интервью, видеоклипы и другой контент, который поможет найти себе развлечение по вкусу во время самоизоляции.

«Мы стремимся обеспечить пользователям лучшие развлекательные возможности. Сейчас, когда многие проводят большую часть времени дома, эта миссия особенно актуальна для нас, — отметил Салек Бродский (Salek Brodsky), вице-президент по стратегическому партнерству и развитию бизнеса Samsung Electronics. — В прошлом году мы стали первым производителем, представившим приложение Apple TV для телевизоров, а сегодня мы повторили это с Apple Music. Наше сотрудничество с Apple позволяет нам обеспечить пользователям не имеющий аналогов выбор возможностей для развлечений на Smart TV».

Владельцы Samsung Smart TV могут загрузить Apple Music в разделе Apps в SmartHub, а затем войти в существующую учетную запись с помощью своего Apple ID или завести новый аккаунт прямо с экрана телевизора. В рамках индивидуальной, семейной или студенческой подписки пользователям предоставляется три месяца бесплатного доступа к Apple Music. В дополнение к обширному каталогу Apple Music пользователи могут смотреть оригинальные шоу, популярные концерты и другой эксклюзивный контент.