Казахстанские специалисты создали сервис по удаленной диагностике заболеваний легких

Отчет по обнаруженным симптомам COVID-19 можно получить менее чем за минуту.

ТОО «Crystal Spring», обладатель гранта программы «Консорциумы инклюзивных инноваций» Всемирного банка и Комитета науки, разработало сервис по удаленной диагностике заболеваний легких на рентген-снимках грудной клетки с помощью систем машинного обучения. Данная разработка может оказать существенную помощь в борьбе с распространением пандемии, передает Alfa.kz.

«Цифровой снимок загружается в систему, анализируется нейронной сетью и предоставляет результат анализа по 14-ти симптомам заболеваний легких, включая уплотнения (раковые опухоли), воспаления (туберкулез и пневмония), пневмоторакс, кардиомегалия, эмфизема и так далее. Графическое отображение найденных симптомов актуально на сегодня, также выявляет симптоматику COVID-19, вместе с визуальным отображением обнаруженных патологий на снимке, в виде тепловой карты с точностью 86%», — поясняют в компании.

Идея проекта изначально заключалась в предоставлении квалифицированной медицинской помощи, а именно диагностики легких, для людей независимо от их материального достатка и географического положения. Недостаток квалифицированных врачей в регионах и селах не только в Казахстане, но и других странах СНГ — проблема, которую частично решает проект. Сервис также позволяет отслеживать динамику изменений патологических зон, что критически важно для людей с обострившимися и хроническими заболеваниями легких.

«В период начала эпидемии COVID-19 команда проекта собрала снимки пациентов с подтвержденным диагнозом из открытых источников для проверки сервиса. На всех исследованиях сервису удалось обнаружить патологии в виде воспаления. В протокол диагностики пациентов с подозрениями на инфицированность вирусом COVID-19 в Казахстане входит рентген-снимок легких, а при подтвержденном диагнозе снимок делается повторно, ежедневно», — поясняют разработчики.

Из-за необходимости ежедневного мониторинга легких инфицированного человека актуальность этой программы возрастает.

«Важно заметить, что результат теста на вирус COVID-19 необходимо ждать от 5 часов до нескольких суток. Этот сервис предоставляет отчет по обнаруженным симптомам менее чем за минуту. Исходя из клинической картины, при обнаруженных патологиях врач сможет принять решение об изоляции пациента гораздо раньше, не допуская нахождения пациента с другими, ожидающими результат теста», — отмечают в компании.

Сервис доступен широким слоям населения через портал Imedhub.org, врачам — Dcm.imedhub.org, а также интегрируется с медицинскими системами (PACS) для автоматизации работы врача-рентгенолога.