Отечественный туризм намерены развивать онлайн

У Казахстана большой потенциал для привлечения иностранных туристов.

В Казахстане стартовал проект «Онлайн вебинары для туризма». Об этом сообщила на онлайн-брифинге министр культуры и спорта Актоты Раимкулова. В рамках проекта специалисты по внутреннему туризму создали единый сайт Tourismonline.kz. На электронной платформе разрабатываются культурные туристические пакеты, передает Kazakh-tv.

Здесь же в режиме онлайн можно познакомиться с культурными центрами и достопримечательностями, а также с туристическими объектами страны.

«Доступны записи по горному туризму в Алматинской области, юридические консультации для турагентов, программы кредитования для туризма и новые подходы в отрасли. Ролики посмотрели уже более 25 тысяч человек. Пользователями сайта являются не только казахстанцы, но и граждане стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья», — отметила глава ведомства.

По словам министра, у Казахстана большой потенциал для привлечения иностранных туристов. Страна может стать культурным и туристическим центром Центральной Азии, учитывая наличие исторических памятников и сакральных мест. Некоторые из них включены в список всемирного наследия «ЮНЕСКО». К слову, в период карантина музеи-заповедники и объекты историко-культурного наследия, такие как городища Бозок, Сарайшык, Сауран и Отырар, а также курганы Берел и Иссык, можно посетить онлайн. Прогулки в 3D-формате предусмотрены на сайтах.