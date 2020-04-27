В РК подвели итоги Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition

На виртуальном конкурсе стартапов представлены решения в сфере туризма, здравоохранения, образования, экологии.

В Казахстане с 24 по 26 апреля прошел виртуальный конкурс стартаперов «Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition». Участие в нем приняло участие более 200 инициативных казахстанцев, которые представили на суд жюри оригинальные бизнес-идеи в сфере туризма, здравоохранения, образования, экологии и т. д. Три проекта, ставшие победителями, получили гранты Фонда Первого Президента РК — Елбасы для дальнейшего развития своих стартапов.

«Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition» — это глобальная инициатива, направленная на решение проблем социального и экономического характера, вызванных пандемией COVID-19. Главная цель мероприятия — краудсорсинг технологических решений для облегчения текущих социальных и деловых проблем, с которыми столкнулась сфера туризма, затронувшая, в свою очередь здравоохранение, образование, безопасность, экологию и др.

«Глобальные проблемы человечества, связанные с пандемией, поставили туризм на паузу. Туристская индустрия и ее потребители в равной степени почувствовали кризис. В этом свете цифровизация туристских продуктов и внутренних процессов отрасли стали наиболее актуальной задачей для всех участников туристского рынка. Поиск технологичных и инновационных решений для развития туризма в Алматинской области был основным приоритетом для организации онлайн-хакатона, — рассказала член жюри, руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева. — Приятно осознавать, что столько участников откликнулось на наш проект. Это доказательство того, что профессионалы в сфере туризма, цифровизации, маркетинга и других сфер готовы объединяться для решения поставленных задач.

Суть проекта заключается в том, что за три дня (54 часа) участники должны собрать команду, сгенерировать идеи для стартапа, пройти обучение и получить необходимые данные для разработки прототипа своей бизнес-идеи. На всех этапах реализации проекта конкурсантов сопровождают менторы — специалисты различных направлений и сфер деятельности. На предварительном этапе члены жюри, в числе которых выступили отечественные и зарубежные эксперты, отобрали 75 самых лучших идей и решений. Далее участники из разных регионов страны объединились в команды до пяти человек, представив в совокупности 48 прототипов. Для усиления своих решений команды получили наставления на менторских сессиях от экспертов из Казахстана и других стран СНГ. Также конкурсанты прошли насыщенное обучение в области продаж, IT и питчинга.

Так, руководитель отдела по развитию бизнеса международного холдинга PayBox.money Олжас Акпаров научил стартаперов быстрой проверке бизнес-идей, а также поиску аналогов и конкурентов по схожим услугам и продуктам. А технический специалист платформы для разработчиков по странам СНГ и Восточной Европы Here Tecghnologies Максим Макаров дал мастер-класс по работе с геолокационной платформой Here Location Suite для разработчиков прототипов и решений. Еще одну сессию организовала руководитель образовательных программ Бизнес-Инкубатора MOST Динара Бабич о том, как провести выигрышную презентацию бизнес-проекта.

Результаты полуфинальных презентаций определили 10 команд для выхода в финал, где развернулась двухчасовая питчинг-сессия. По итогам конкурса, жюри определило три проекта-победителя:

I место — проект «TourBox». Онлайн-система, благодаря которой турист конструирует свое путешествие, указывая дату прибытия на место. Ему автоматически предлагается выбрать транспорт из аэропорта, точку проживания (хостел, гостиница, комната), точки назначения, сопровождение гида. В каждом из этих пунктов предполагается минибиржа с предложением от разных исполнителей и классами обслуживания.

«Идея структуры и логики сайта пришла к нам прямо на улице. До завершения конца конкурса оставалось меньше восьми часов. Работа закипела, и к утру было все готово. Мы продолжим работу над сервисом в том же темпе. Ориентировочно через полгода получим работающий прототип. Ну и, конечно, параллельно будем привлекать инвесторов. Мы выражаем благодарность Фонду Первого Президента за такую колоссальную поддержку. Очень вдохновляет, что организаторы и спонсоры в разгар пандемии находят ресурсы, чтобы устраивать такие нужные и полезные мероприятия», — отметил участник проекта «TourBox» Абылай Турсын.

II место — проект «Journey». Множество туристических объектов закрыты из-за того, что слишком много человек собираются в одном месте, тем самым повышая вероятность распространения COVID-19. Команда предлагает решение в виде приложения, которое будет предупреждать клиентов и сотрудников туристической отрасли о том, что в определенном месте скопилось слишком много людей. Также приложение поможет отследить людей, инфицированных COVID-19, для выявления контактных с ними.

III место — проект «Caravanning and Camping». В связи распространением вируса COVID-19 прогнозируется значительный спрос на поездки внутри страны на домах на колесах или автомобилях повышенной проходимости. Команда предлагает решение, объединяющее в маркетплейс сегмент «caravanning-транспорта» и «camping-стоянок» для туристов Алматинской области. Сервис позволяет бронировать свободные дома на колесах и стоянки для автотранспорта.

«В ходе двух дней мы детально работали над организационными процессами, алгоритмами и техническими решениями, которые будем использовать в ходе реализации проекта. Рады быть в числе призеров. Очень полезный проект для поддержки и доработки стартапов», — отметила лидер команды Caravanning and Camping Баян Шапагатова.

Главными критериями, которыми руководствовалось жюри при выборе победителей, были актуальность решения, новизна, наличие прототипа.

«Рад, что «Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition», первый в Казахстане виртуальный конкурс идей и готовых решений, успешно завершен. Это был интересный опыт объединения всего сообщества инноваторов, разработчиков, финансистов и других специалистов именно в онлайн-формате. Есть команды с отлично проработанными концепциями и прототипами. Данный проект лишний раз доказывает, как правильное применение технологий может привести к быстрому созданию массовых полезных сервисов и продуктов, — заключил директор Бизнес-Инкубатора MOST Алим Хамитов.