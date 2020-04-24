Биометрическую идентификацию для получения банковских услуг запустили в Казахстане

КЦМР является единственным оператором биометрической идентификации, имеющим официальный доступ к фотоизображениям из государственной базы данных физических лиц.

Для проведения удаленной идентификации биометрическим способом дочерней организацией Национального банка — Казахстанским центром межбанковских расчетов (КЦМР) — в пилотном режиме (до 1 сентября 2020 года) внедрен сервис центра обмена идентификационными данными (ЦОИД), передает Kazpravda.kz.

«Сервис позволяет банкам второго уровня проводить удаленную идентификацию личности клиентов и оказывать такие услуги, как открытие банковских счетов и вкладов, выпуск платежных карточек, кредитование, а также обеспечивать полноту актуальных данных для клиентского досье. Сервис полностью соответствует требованиям законодательства в части проведения биометрической идентификации», — говорится в сообщении финрегулятора.

Отмечается, что на сегодня КЦМР является единственным оператором биометрической идентификации на финансовом рынке Казахстана, имеющим официальный доступ к фотоизображениям из государственной базы данных физических лиц. Биометрическая идентификация, основанная на ГБДФЛ, позволяет значительно снизить риски мошенничества, в том числе связанные с подделкой документов, удостоверяющих личность.

В ведомстве подчеркнули, что все иные биометрические сервисы, предоставляемые коммерческими структурами и основанные на проведении сверки фотоизображений физических лиц, но не использующие эталонную государственную базу данных, не соответствуют установленным Национальным банком процедуре и требованиям правил, утвержденным постановлением правления Национального банка РК от 31 августа 2016 года № 212.