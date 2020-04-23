Казахстанские стартапы объединятся для решения последствий кризиса

Призовой фонд Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition в РК составит миллион тенге.

С 24 по 26 апреля в Казахстане пройдет виртуальный конкурс стартапов Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition. Это мировая инициатива, направленная на решение проблем социального и экономического характера, вызванных пандемией COVID-19. Идея проведения локального Startup Weekend в нашей стране принадлежит Фонду Первого Президента РК — Елбасы, Бизнес-Инкубатору MOST и Управлению туризма Алматинской области.

В отечественном Global Online Startup Weekend: COVID-19 Edition примут участие более 100 авторов инновационных решений со всех регионов страны. Главная цель мероприятия — краудсорсинг технологических решений для облегчения текущих социальных и деловых проблем, с которыми столкнулась сфера туризма, затронувшая, в свою очередь, здравоохранение, образование, безопасность, экологию и др. Разработчики оригинальных идей, инноваторы, бизнес-структуры, НПО и другие активные члены общества объединятся на одной площадке, чтобы с помощью новейших технологий создать прототипы решений для преодоления кризиса коронавируса.

«В непростое время, как показывает история человечества, рождаются уникальные идеи, появляются новаторы в различных отраслях. Всеобщая проблема мобилизует идейных и неравнодушных к будущему своей страны и всего мира людей. Мировая инициатива Techstars Startup Weekend призывает решать проблемы, сплотившись в единую команду. Сегодня это может быть прототип, прообраз решения, но при целевой поддержке и с помощью опытных наставников любая идея найдет свое воплощение в практической плоскости. Конкурс направлен на выявление талантливых казахстанцев, которые неординарно мыслят и создают креативные проекты», — отметил директор представительства Фонда Елбасы в Алматы Сергей Тохтаров.

Конкурс проходит в три этапа. Из более чем 200 идей жюри отобрало 100 оригинальных заявок, прошедших во второй тур. На данном этапе участники поделятся на команды по 5-10 человек, чтобы совместными усилиями прийти к решению, создав прототип своих идей. На финальном этапе, который состоится 26 апреля, члены жюри определят несколько победителей. Второй и третий этапы пройдут на онлайн-платформе Discord по ссылке.

«В настоящее время вирус затронул более 200 стран мира, которые столкнулись с проблемами экономического и социального характера. Так как сектор туризма является одним из наиболее пострадавших от пандемии, мы решили поддержать глобальные инициативы Всемирной Туристской Организации при ООН „Healing solutions for tourism challenge“ и международный Techstars Online Global Start-Weekend: COVID-19 Edition. Желаю удачи всем участникам и надеюсь что, общими усилиями мы сможем действительно найти продуктивные решения», — подчеркнул директор Бизнес-Инкубатора MOST Алим Хамитов.

Призовой фонд конкурса стартапов составляет миллион тенге. Также один из финалистов примет участие в эксклюзивном Techstars Innovation Bootcamp в Сингапуре, проведение которого запланировано на июль 2020 г.

Startup Weekend — это международная модель, содействующая в запуске стартапа за 3 дня. В течение 54 часов участники имеют возможность собрать команду, сгенерировать идеи для проектов, получить необходимые знания и статические данные для разработки своего проекта. В течение этого времени участники казахстанского Startup Weekend должны разработать решения к задачам в сферах туризма, здравоохранения, экологии, социальной поддержки, сельского хозяйства, транспорта, безопасности, волонтерства и развлечений. Главные критерии, которыми будет руководствоваться жюри: актуальность решения, новизна, наличие прототипа. Подробная информация на сайте.