Учебный год в школах Узбекистана завершат в режиме онлайн

Вещание уроков идет по разным телеканалам.

Учебный год в школах Узбекистана закончится дистанционно в рамках телевизионного проекта Online-maktab (Онлайн-школа). Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения COVID-19. Об этом сообщило Минобразования республики, передает «Курсив».

Учителя, привлеченные к организации дистанционного обучения, продолжат работу удаленно с получением зарплаты. Напомним, с 16 марта в Узбекистане закрыты детсады, школы и вузы. Вещание уроков для школьников, в соответствии с учебным планом, было организовано по разным телеканалам.