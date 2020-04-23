Малый бизнес РК может получить Kaspersky Small Office Security бесплатно

«Лаборатория Касперского» запускает акцию, которая будет действовать до конца лета.

Специально разработанное для киберзащиты небольших компаний и предпринимателей решение Kaspersky Small Office Security можно будет установить и использовать бесплатно до 1 сентября 2020 года. Эта мера принята «Лабораторией Касперского» в рамках поддержки малого бизнеса Казахстана в сложившихся непростых обстоятельствах.

Как отмечают в ЛК, сегодня все общение с клиентами, партнерами и подрядчиками полностью переходят в цифровое пространство, а сотрудникам приходится работать дома в связи с карантином. Так, например, вместо групповых тренировок в фитнес-клубе бизнес теперь предлагает прямой эфир, где тренер показывает упражнения; вместо похода в ресторан — доставку еды, заказанную онлайн; вместо детских кружков — групповой урок на базе одного из сервисов для видеоконференций.

Однако с увеличением цифровых активностей малого бизнеса возрастает и риск для предпринимателей стать жертвой киберпреступников. Еще до введения режима самоизоляции предприниматели в СНГ и по всему миру сообщали, что страдали от утечек данных клиентских баз, конфиденциальных рабочих документов и так далее — 36% компаний, чей штат не превышает 50 сотрудников, сообщили это. Кроме того, в малом и среднем бизнесе утечки чаще всего происходят именно в результате заражения вредоносным ПО корпоративных устройств (такие случаи замечали в 42% опрошенных представителей фирм со штатом до 250 человек), а также проникновения зловредов на личные устройства сотрудников, используемые в том числе для работы (39% респондентов в небольших компаниях подтвердили это). В связи с переходом бизнеса в цифровое пространство эти показатели могут ухудшиться.

«„Лаборатория Касперского“ понимает всю сложность ситуации, в которой сейчас оказался малый бизнес, поэтому приготовила для небольших компаний специальную бесплатную версию защиты Kaspersky Small Office Security. Это решение обеспечит безопасность компьютеров на платформе Mac или Windows, смартфонов или планшетов на ОС Android, а также одного сервера. Кроме того, сотрудники малых организации смогут использовать менеджер паролей», — отметили в компании.

Kaspersky Small Office Security помогает безопасно проводить финансовые операции в интернете, создает и надежно хранит устойчивые к взлому пароли, блокирует атаки вирусов, создает автоматические резервные копии всех файлов. Для работы с программой не нужен системный администратор.

«Чтобы малому бизнесу выжить в период пандемии и изоляции, а потом продолжить свою деятельность, предпринимателям приходится пересматривать свою бизнес-модель и почти полностью уходить в цифровое пространство. Однако безопасные цифровые навыки предпринимателей нуждаются в прокачке, а цифровые активы и инфраструктура малых организаций не готова к таким переменам. Мы хотим по возможности упростить их работу хотя бы с точки зрения информационной безопасности в такое непростое время», — заявил Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо обратиться в офис «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии по электронному адресу saleskz@kaspersky.com или к партнерам «Лаборатории Касперского». Акция действует до 1 сентября 2020 года.