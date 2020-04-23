В Казахстане планируют продавать билеты через распознавание лица

Внедрение подобных цифровых инструментов будет выгодно всем участникам пассажирских перевозок.

Проектный офис «Адал жол» Антикоррупционной службы РК совместно с ТОО «BTS Digital» и АО «Пассажирские перевозки» планируют запустить пилотный проект по онлайн-продаже железнодорожных билетов с помощью сервиса удаленной идентификации личности Digital ID с целью отслеживания заполняемости вагонов и незаконной перепродажи билетов.

Согласно сценарию проекта, при покупке билета онлайн, пассажиру необходимо пройти идентификацию личности через сервис Digital ID. Далее, при посадке на поезд проводник сможет проверить личность пассажира, купившего билет, по фотоизображению с помощью ПО на смартфоне или установленных в вагоне камеры и компьютера, позволяющих в режиме онлайн отслеживать заполнение вагона.

В рамках сотрудничества АО «Пассажирские перевозки», совместно с ТОО «Instant payments» уже выделило один вагон по направлению Алматы–Уральск с эксклюзивными правами продажи билетов при помощи сервиса удаленной идентификации личности Digital ID.

Авторы идеи убеждены, что внедрение подобных цифровых инструментов будет выгодно всем участникам пассажирских перевозок. Пассажирам больше не понадобится заполнять свои данные при покупке билетов, а также показывать удостоверение личности и билет проводникам при посадке на поезд. А перевозчик, АО «Пассажирские перевозки», сможет в реальном времени отслеживать заполняемость вагона, предотвратить проблемы езды «зайцем», а также в случаях эпидемий или глобальных угроз быстро установить списки лиц, подпадающих под группы риска.

«Данное решение сделает процесс покупки билетов более прозрачным и эффективным. У нас уже есть опыт в реализации крупных проектов в масштабах республики, в частности при удаленном выпуске ЭЦП. Я очень рассчитываю на то, что совместный опыт с КТЖ позволит повысить качество жизни казахстанцев», — отметил руководитель Digital ID Олег Ганзий.

Другой положительный эффект, ожидаемый от реализации идеи, — это борьба с незаконной перепродажей билетов, что особенно заметно в период праздников и летних отпусков, когда люди просто вынуждены покупать билеты по завышенным ценам у посредников из-за отсутствия билетов в свободной продаже.

«Международный опыт стран Европейского Союза, Японии, Китая, Малайзии, Сингапура показывает эффективность внедрения ИТ-решений на базе биометрии в железнодорожных перевозках. Внедрение новых технологий позволяет максимально снизить человеческий фактор при перевозках пассажиров, а значит и снизить коррупционные риски, дефицит билетов, особенно в праздничные дни. Другим немаловажным фактором, как показали последние события, внедрение новых технологий значительно повысит безопасность пассажиров, камеры с технологией биометрии в идеале смогут в автоматическом режиме распознавать пассажиров, находящихся в розыске либо являющимися контактными лицами. Все будет зависеть от того, какие параметры будут заданы», — прокомментировал один из авторов идеи и сотрудник проектного офиса «Адал жол» Камалидин Жакпаров.

Новый формат покупки железнодорожных билетов никак не отразится на политике возврата. Обменять или вернуть билеты пассажиры смогут согласно всем текущим действующим правилам. В случаях поездок с детьми, данные детей будут добавляться без идентификации.