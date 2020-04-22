Студент помог родной школе перейти на дистанционное обучение

Он приобрел домен, оплатил хостинг и создал для школьников обучающий портал.

Эпидемия коронавируса и карантин не только создают трудности, но и позволяют талантам проявить себя. Студент Satbayev University Санжар Құрманғалиұлы помог школе своего детства перейти на дистанционное обучение.

Санжар вырос в селе Жана жол Жамбыльской области и учился в средней школе имени Бауржана Момышулы, где его мама и тетя работают педагогами. После введения карантина и перехода на дистанционное образование, преподаватели и ученики начали испытывать сложности. Для учителей дистанционное обучение было новым и незнакомым. Мало кто знал, как использовать интернет-системы, создавать курсы, куда выкладывать обучающие материалы.

Чтобы помочь школе, Санжар приобрел домен, оплатил хостинг и создал для школьников обучающий портал do-school.kz. Для разработки сайта он использовал платформу Moodle и записал обучающее видео по работе с сайтом для преподавателей.

Не все учителя школы готовы работать с IT-инструментами, поэтому продолжают использовать WhatsApp и соцсети. На данный момент на сайте Do-school.kz зарегистрировано 672 пользователя. Из них пользуются сайтом 150 человек, и количество пользователей постепенно растет. На разработку сайта у Санжара ушло около недели.