У Ricoh новый руководитель дивизиона по СНГ

С 1 апреля 2020 года в регионе СНГ был создан отдельный дивизион «Страны СНГ».

В зону ответственности дивизиона входит весь спектр вопросов ведения бизнеса в регионе, включая развитие партнерского сервиса и административные вопросы, внедрение цифровых технологий в странах СНГ. Главой дивизиона в дополнение к своим существующим обязанностям назначен Руслан Ларин.

С 2003 г. по 2010 г. Руслан работал в коммерческой службе продаж, а далее — в департаменте управления персоналом в компании Unilever. С 2010 г. по 2015 г. занимал позицию директора по персоналу и эффективности бизнеса в группе компаний DRC/ROCS. В 2015 году Руслан присоединился к Ricoh Rus в должности директора по персоналу Ricoh Rus.

«Большинство стран СНГ являются центром притяжения цифровых технологий, в них активно воплощаются в жизнь программы технологической модернизации различных отраслей. Ricoh во всем мире является одним из новаторов в цифровизации и улучшении бизнес-процессов. Мы накопили много опыта и хотим делиться им с нашими партнерами и клиентами. Моя личная цель — очень плотно работать с каждой страной СНГ, понимая различия и индивидуальные потребности каждого рынка и каждого клиента. У нас очень много общего, но об уникальности каждой страны не нужно забывать. И я, как директор, отвечающий за бизнес в странах СНГ, сделаю все, чтобы глобальный RICOH знал и учитывал все особенности стран при запуске продуктов и решений», — комментирует Руслан Ларин.

«Хорошо известна фраза, что компания хороша лишь настолько, насколько хороши ее люди. А лидером рынка компания может стать, только если ее выбирают себе в партнеры компании-лидеры рынка. Руслан за прошедшие пять лет сделал так, что в Ricoh Россия и СНГ работают лучшие люди отрасли. В новой роли его задача добиться того, чтобы нас выбрали ведущие заказчики и партнеры в странах СНГ. Я уверен, он с этой задачей справится», — отметил генеральный директор Ricoh Rus Константин Клейн.