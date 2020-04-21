Зарегистрированные на портале предприятия Алматы смогут свободно передвигаться по служебной необходимости.

Полученные через портал Infoalmaty пропуски начинают действовать с 21 апреля. Все зарегистрированные на портале предприятия, подавшие заявку на то количество людей, которое не превышает данные налоговых органов, смогут свободно передвигаться по служебной необходимости. Проверить наличие либо отсутствие разрешения можно будет также на портале. Кроме того, с 21 апреля базы Infoalmaty и Сергек будут синхронизированы, передает Liter.kz.

Кроме того, 214 предприятиям, работающим в городе, но не зарегистрированным в Алматы, выдадут разрешения на передвижение и работу. Иногородним компаниям, не успевшим подать заявку, необходимо обратиться в штаб для получения разрешения.

15 апреля государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 20 апреля возобновят работу в Нур-Султане и Алматы. Новую электронную базу разрешений на передвижение по городу планировали использовать с 16 апреля, однако многие заявки не отображались в списке одобренных.